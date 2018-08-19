Refüje çarpıp takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, refüje çarpıp takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Osman Yavuz (66), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Refüje çarpıp takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
19 Ağustos 2018 Pazar 14:33

​Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kırkağaç- Soma karayolu Aksu Kavşağı'nda meydana geldi. Kırkağaç'tan Soma yönüne giden Osman Yavuz, yönetimindeki 10 N 3053 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan araç, refüje çarpıp, takla attı. Yaralan Yavuz, ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalenin ardından da Akhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Yavuz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.


Kaynak: DHA
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