"Rengarenk" çocuklardan 9 dilde barış mesajı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 31 çocuktan oluşan "Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu", 9 dilde seslendirecekleri şarkılarla dünyaya barış mesajı verecek

Bodrum'da, İnsanca Yaşam Derneği öncülüğünde, Azerbaycan kökenli İranlı sanatçı Ramin Fahrangniya tarafından "Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu" kuruldu.



Şefliğini Fahrangniya'nın yürüttüğü koroda, Türkiye, Suriye, Hollanda, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve Avusturya gibi 12 ülkeden 6-16 yaş aralığında 31 çocuk bulunuyor. Çocuklara, şan ve diyafram açma eğitimleri veriliyor.



Türkçe, Farsça, Azerice, Japonca, Romence, İbranice, İngilizce, Rusça ve İtalyanca dillerinde şarkı söyleyen koro, çalışmalarını Bodrum Belediyesi Turgutreis Sabancı Kültür Merkezinde sürdürüyor.



İlk konserini eylülde Bodrum'da vermesi planlanan "Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu" daha sonra yurt içi ve yurt dışında düzenlenen programlarda sahne alacak.



Şef Farhangniya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede tespit ettikleri yetenekli çocukları, koroya aldıklarını söyledi.



Çocukların farklı testlerden geçtiğini ifade eden Farhangniya, savaşın ve göçün savurduğu hayatlar için projenin uygulamaya konulduğunu dile getirdi.



Projeyi birkaç yıl düşündükten sonra hayata geçirdiğini aktaran Farhangniya, dünyaya barış mesajı vermek istediklerini bildirdi.



"Kendi hisleri ve duygularıyla büyüklere mesaj vermek istiyorlar"



Farhangniya, çocukların üst seviyede eğitildiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Çocuklara farklı dillerde repertuar hazırladık. Şu anda 9 dilde şarkı söyleme başladılar. Ders başlamadan önce çocuklar farklı vücut egzersizleri yapıyor. Şarkı söylemek için vücudun sağlıklı olması önemli. Korodakiler tamamen hazır olduktan sonra şarkı söylüyorlar. Çocuklarımızı yurt içi ve yurt dışı konserlere hazırlayalım istiyorum. Diğer ülkelerin çocuklarıyla bir araya gelip, büyük bir koroyla, dünyaya güzel mesajlar vermeyi düşünüyoruz. Savaşlar ve göçler çocuklarda çok derin yaralar açıyor. Çocuklar her zaman evini, sokağını, oynadığı oyun arkadaşlarını ve kendi dilinde şarkılarını özlüyorlar. Onlar kendi hisleri ve duygularıyla büyüklere mesaj vermek istiyorlar."



Koroda yer alan 11 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet Mübarek ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.



Müzik eğitimi almasını şans olarak gördüğünü ifade eden Mübarek, koroya seçildiği için çok mutlu olduğunu kaydetti.



Bodrum'da 9 yıldır yaşayanlardan Azerbaycan uyruklu Kamila Peker de koroya 7 yaşındaki kızını dahil ettiğini dile getirdi.



Koronun güzel çalışmalar yaptığına değinen Peker, "Grupta farklı kültürden ve ülkeden insanlar var. Türkiye demokratik bir ülke. Burada yaşamak çok güzel." dedi.









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