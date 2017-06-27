Sabıkalı Jeremy Meeks'ten Bodrum'da tatil keyfi

California polis departmanının sabıka fotoğrafını prosedür gereği Facebook'tan paylaşmasıyla tanınann ve böylelikle modellik kariyeri başlayan, film teklifleri de alan Jeremy Meeks, tatil için dün akşam Bodrum'a gelerek, Yalıkavak Mahallesi, Gökçebel Mevkisi'ndeki 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Otelin plajında denize girip güneşlenen Meeks, otel çalışlarını da kırmayıp bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Tatilde çektirdiği bu fotoğraflardan bazılarını sosyal medyada paylaşan Meeks'in, konakladığı otelde, bugün akşam düzenlenecek beach partide DJ'lik yapacağı belirtildi.Kaynak: DHA
Bir yandan da tatiline devam eden Meeks'in yat ile Bodrum'un cennet koyları ve Yunan adalarını kapsayan bir mavi tura çıkmayı planladığı da kaydedildi.
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