Sabıkalı Jeremy Meeks'ten Bodrum'da tatil keyfi

SİLAHLI çete üyesi olmak suçundan 2 yıl 3 ay hapis yatan ve sabıka kaydı fotoğrafı internete düşünce yakışıklığı sayesinde ün kazanan ABD'li Jeremy Meeks, tatil için geldiği Bodrum'da kaldığı lüks otelin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı

California polis departmanının sabıka fotoğrafını prosedür gereği Facebook'tan paylaşmasıyla tanınann ve böylelikle modellik kariyeri başlayan, film teklifleri de alan Jeremy Meeks, tatil için dün akşam Bodrum'a gelerek, Yalıkavak Mahallesi, Gökçebel Mevkisi'ndeki 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Otelin plajında denize girip güneşlenen Meeks, otel çalışlarını da kırmayıp bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Tatilde çektirdiği bu fotoğraflardan bazılarını sosyal medyada paylaşan Meeks'in, konakladığı otelde, bugün akşam düzenlenecek beach partide DJ'lik yapacağı belirtildi.



Bir yandan da tatiline devam eden Meeks'in yat ile Bodrum'un cennet koyları ve Yunan adalarını kapsayan bir mavi tura çıkmayı planladığı da kaydedildi.







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