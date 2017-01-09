Salihli'de iki erkek cesedi bulundu. Ölüm nedenleri bilinmiyor!

Manisa Salihli'de iki farklı yerde ceset bulundu

Manisa Salihli'de iki ceset bulundu. Cesetlerden biri demiryolu kenarında öteki ise metruk bir binada bulundu.



Cesetlerin birini kar topu oynayan arkadaşlar buldu. Demiryolu çevresinde kar topu oynayan iki arkadaş, hareketsiz yatan kişiyi gördü. İki arkadaş durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü ve isminin de Mustafa Keskin olduğunu belirledi. Keskin'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Merkezine gönderildi.



Keskin'in tren çarpması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor.



Öte yandan bir ceset de metruk bir binada bulundu. Kocaçeşme Mahallesi'nde metruk binada cesedi görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin 19 yaşındaki Oğuzhan Cura'ya ait olduğunu belirledi. Cura'nın uzun süre önce öldüğü belirlenirken, ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi İzmir Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi.