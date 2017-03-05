Sandıktan çıkan kıyafetler, böyle hayat buldu

Kütahya lı yaşlı kadınların sandık larında sakladıkları, Selçuklu ve Osmanlı döneminin esintilerini taşıyan el işlemeli geleneksel giysi modelleri, "Kütahya Bebek leri"ne dönüştü.



5 farklı modelde 60 adet üretildi



"Yünün iğneyle keçeleştirilmesi sonucu formlar oluşturuldu"

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) işbirliğiyle yürütülen "Kütahya Bebekleri" projesi kapsamında, onlarca yaşlı kadınla görüşüldü, sandıklarından çıkan geleneksel giysiler fotoğraflanıp, desenleri bilgisayar ortamında küçültülerek yapma bebeklere uyarlandı.Yüz ve ellerinde yünün iğneyle keçeleştirilmesiyle formlar oluşturulan bebeklerden 5 farklı modelde 60 adet üretildi.Projeyi geliştiren DPÜ öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yelda Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahya'nın, çok büyük ve çeşitli kültürlerin değerlerini özümsemiş köklü bir tarihi mirasa ev sahipliği yaptığını, kente özgü geleneksel kıyafetlerin, bu zenginliğin kanıtı olduğunu söyledi.Şener, proje kapsamında, Kütahya'nın geleneksel kıyafetlerinden esinlenerek hazırladıkları el yapımı bebekleri, turistik bir ürün haline getirmeyi planladıklarını, böylece söz konusu kıyafetlerin nesilden nesile aktarılmasına da katkı sağlayacaklarını ifade etti.Yöreye özgü asırlık, geleneksel, orijinal kıyafetlerin sandıklardan çıkarılarak incelendiğini anlatan Şener, "Kütahya'da yaşayan önde gelen onlarca yaşlı kadınla bire bir görüşmeler yaptık. Sandıklarda saklanan ve büyük annelerinden kalan orijinal kıyafetleri inceledik. Bu kıyafetleri fotoğraflayarak desenlerini bilgisayar ortamına aktardık ve modelleri ortaya çıkardık." ifadelerini kullandı.Şener, dikilen geleneksel kıyafetli yapma bebeklerin il dışından gelen ziyaretçilerin uğrak mekanlarında sergileneceğini belirterek, seri üretim konusunda da kararın üniversite yönetimince verileceğini bildirdi.Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Gören de enstitüde ilk kez üretilen geleneksel kıyafetli "Kütahya bebekleri"nin büyük beğeni topladığını dile getirdi.Gören, bebeklerin Kütahya'nın şehir markasına ve tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:"Bebeklerimizin kıyafetleri Kütahyalı hanımların yüzyıllardır giydikleri kıyafetler model alınarak tasarlandı. Bir yıllık araştırmalar ve çalışmalarımız neticesinde ulaştığımız tarihi desenler, yapma bebek ebatlarında küçültülerek 5 farklı model şeklinde 60 adet üretildi. Bebeklerin kıyafetlerinin bir kısmı kurumumuzda, bir kısmı ise Kütahya'da bu işi ticari olarak yapan atölyelerde işlendi."Bebekleri yapan el sanatları usta öğreticisi Ravza Aksu ise bebeklerin bilinen oyuncak bebeklerden çok farklı teknikler ve malzemeler kullanılarak üretildiğine işaret etti. Aksu, şunları dile getirdi:"Bu bebeklerin diğer bebek çalışmalarından farkı, yüz ve ellerde yünün iğneyle keçeleştirilmesi sonucu formlar oluşturulmasıdır. Bebeklerimizin hiçbiri diğerinin yüz ve saç modeli, rengi gibi detaylarıyla birbirinin aynısı değildir. Bu bebeklerde yün dışında herhangi bir sentetik veya plastik malzeme kullanılmamıştır. Keçenin zaman içinde bozulmaması, güve, deformasyon gibi olumsuzluklara engel olmak için geleneksel yöntemlerle korunma sağlanmıştır."