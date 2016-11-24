Sara krizi geçirirken tren çarptı, öldü

Manisa'da hemzemin geçitte sara nöbeti geçiren yayaya tren çarptı. Kazada trenin çarptığı Ender Kılıç hayatını kaybetti

Feci kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. 32 yaşındaki Ender Kılıç'ın hemzemin geçitten geçerken sara nöbeti geçirdiği öğrenildi.



O sırada oraya gelen 37521 sefer sayılı L.K. ve C.K. yönetimindeki çakıl taşı yüklü tren, Kılıç'a çarptı.



Genç adamın bacakları trenin altında kalarak koptu. Kılıç, olay yerine gelen itfaiye AKS ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Kılıç'ın annesi, oğlunun sara hastası olduğunu bu yüzden onu uzak yerlere yalnız göndermediklerini söyledi. Kılıç'ın yakın olduğu için oraya arkadaşları ile yemeğe gittiği öğrenildi.



HASTANEDE ÖLDÜ



Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ender Kılıç hayatını kaybetti.





