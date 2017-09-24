Sarıgöl'de üzüm ve kültür festivali

Sarıgöl Belediyesince bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Sultaniye Üzüm Festivali çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor

Sultaniye Üzüm Festivali kapsamında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü desteğiyle Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından vatandaşlara 2 bin adet çeşitli türden ağaç fidanı dağıtıldı.



Fidan dağıtımında bir konuşma yapan İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, en güzel hediyenin kalıcı olan ağaçlar olduğunu söyledi.



Kendisi de Sarıgöllü olduğunu belirten Albay, "Festvalimize katkı sağlamak için vatandaşlarımıza 750 defne,750 selvi, 400 fıstık çamı,100 kara dut fidanı dağıttık. Bu fidanlarımızı İzmir Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneğimiz adına ilçe halkımıza hediye ettik. Çok mutluyum." dedi.



Merkezi İzmir'de olan Sarıgöllüle Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Oğuz Ertop ise Orman Bölge Müdürlüğü'ne fidan desteğinden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "En güzel hediye devamlılık olanıdır. Derneğimiz üyesi İzmir Orman Bölge Müdürümüz Şahin Aybal’ın desteğiyle fidan dağıtımını gerçekleştik." diye konuştu.



Fidan dağıtımına Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.





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