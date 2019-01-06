Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı yürüyüşle anıldı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı nedeniyle anma yürüyüşü düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı düzenlediği "Sarıkamış Türkiye Şehitleri ile Yürüyor" etkinliği çerçevesinde gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş Atatürk Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. 7'den 70'e vatandaşların iştirak ettiği yürüyüşte 103 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı. Yalı Mahallesi'ndeki Şehitler Anıtı'na kadar yürüyen vatandaşlar anıta karanfil bıraktı.

"Destanları unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız"

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Nüammer Uslu, 104 yıl önce Mehmetçik'in Sarıkamış'ta bir destan yazdığını vurgulayarak, "Bu destanı halkımızla hep birlikte anıyoruz. Bu aziz vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimize rahmet minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Biz millet olarak bu destanları unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.

Yürüyüşe 5 yaşındaki torunu ile katılan Nazan Özşahin, şehitlere minnettar olduklarını belirtti. Vatandaşların taşıdığı dev Türk bayrağını görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Özşahin, "Yürüyüş boyunca çok duygulandım ve mutlu oldum. Bu kadar insan duyarlılık gösterip buraya gelmiş. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." şeklinde duygularını dile getirdi.

Engin Aydoğan ise 104 yıl önce donarak şehit olan 90 bin vatan evladının acısını hala derinden hissettiklerini, onları unutmamak, onları anmak için burada olduğunu söyledi.

Uşak

Uşak'ta, "Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü" kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları ile Şekerevleri Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Uşak Vali Yardımcısı Ayşe Şeyda Çağlar, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, askerler ve protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşün ardından Sarıkamış Harekatı ile ilgili sinevizyon gösterisi yapıldı, şiirler okundu, dualar edildi.

Uşak Gençlik ve Spor Müdürü Tahir Emre Can, konuşmasında, Sarıkamış şehitlerinin vatan savunması için canlarını verdiğini belirtti.

Yürüyüşe katılanlara tarhana çorbası ikramı yapıldı.

Denizli

Denizli'de düzenlen etkinlikte vatandaşlar, öğrenciler ve protokol üyeleri 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplandı. Protokol ile vatandaşlar, Türk bayraklarıyla bando eşliğinde Denizli Valiliğine kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında öğrenciler, 50 metrelik Türk bayrağı açtı.

Aydın

Aydın'da, Mimar Sinan Spor Salonu önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları eşliğinde Kemer Mezarlığı Şehitliği'ne yürüdü.

Yürüyüşte Efe kıyafetleri giyen öğrenciler de yer aldı.

Burada saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua okundu, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Sarıkamış'ta 90 bin vatan evladının karlı dağlarda şehit olduğunu söyleyen Aydın Gençlik Spor ve İl Müdürü Ökkeş Demir, "Şanlı tarihimiz büyük zaferlere tanık olduğu gibi büyük acılara da tanık olmuştur. İşte yaşadığımız büyük acılardan bir tanesi de 90 bin Sarıkamış meleğinin gökyüzüne uçmasıdır. Onları rahmetle minnetle şükranla anıyorum." dedi.

Programa, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz ve öğrenciler katıldı.

Manisa

Manisa'da, 19 Mayıs Stadyumu önünde Şehzadeler Mehter Takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe katılan öğrenciler 104 metre uzunluğundaki Türk bayrağını yaklaşık 2 kilometre taşıdı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninde İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Günün anlam ve önemine dikkati çeken Manisa Valisi Ahmet Deniz, Türkiye'nin çok önemli bir coğrafyada bulunduğunu, bu coğrafyada yaşamanın bir külfeti olduğunu ifade etti.

Birlikte ve bütünlüğünün önemine vurgu yapan Deniz, "Biz ancak bir ve beraber olduğumuz zaman, yürekli olduğumuz zaman, ölmeyi göze aldığımız zaman ayakta duruyoruz. Tarihi şan ve şerefle dolu büyük bir milletin fertleriyiz. Rabbimize ne kadar şükretsek az. Uyanık olacağız, artık oyuna gelmeyeceğiz.”

Şehitleri anmak için bir araya geldiklerini söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de "Bundan 104 yıl önce vatan topraklarından bir karış vermemek için donarak şehit olan, bugünümüzü borçlu olduğumuz şehitlerimizi yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.