30 Eylül 2016 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Şehit cenazesinde selfie yapan imama tepki!

    Aydın'ın Çine İlçesi'nde geçen salı günü binlerce hemşerisinin katıldığı törenle toprağa verilen şehit jandarma uzman çavuş Süleyman Güneri'nin tabutunun cenaze aracında taşınması sırasında selfie yaparak sosyal medya hesabında paylaşan imam Süleyman Şen tepki gördü

    30 Eylül 2016 Cuma 16:45
    Şehit cenazesinde selfie yapan imama tepki!
    Şırnak'ta Jandarma Özel Harekat Timi'nde iki yıldır görev yapan jandarma uzman çavuş Süleyman Güneri, yıllık iznini kullandıktan sonra geçen cumartesi günü birliğine katılmak için yola çıktı. Ancak uçağı kaçıran Güneri, ailesinin birkaç gün daha kalmasını istemesine rağmen ertesi gün birliğine katıldı. İzin dönüşü geçen pazartesi günü, yol kontrolü sağlayan timde görev alan Süleyman Güneri, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düştü. Şehit uzman çavuş Güneri, 27 Eylül Salı günü, memleketi Aydın'ın Çine İlçesi'nde 5 bin kişinin katılımıyla düzenlenen törenin ardından Mutaflar Mahallesi'nde toprağa verildi.

    "İMAMA YAKIŞMADI"

    İlçe meydanındaki törenin ardından şehidin mezarlığa götürülüşü sırasında yakınlarıyla cenaze aracına binen Mutaflar Camisi imamı Süleyman Şen, cep telefonuyla selfie çekip, kendisinin, şehidin tabutunun ve şehit yakınlarının göründüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından, 'Şehidimizi ebediyete uğurladık' yazısıyla paylaştı. İmam S.Ş.'nin bu paylaşımı, tepki gördü. Vatandaşlar, "Bu davranış imama yakışmadı" dedi.

    MEZARLIKTA DA SELFİE ÇEKMİŞ

    Mutaflar Camisi imamı Süleyman Şen, şehidin cenazesinin defnedildiği mezarlıkta, törene katılan milletvekilleri ve Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak'ın da göründüğü bir başka selfie ile cenaze töreni ve defin işlemlerinden çektiği fotoğrafları da paylaştı. Şehit acısının yaşandığı bir günde imamın fotoğraf çekme çabasına girmesi, paylaştığı bu fotoğrafları gören pek çok kişinin tepkisini çekti.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Aydın, çine, Imam Selfie

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Ekonomiye siber saldırılar artıyor
  • Mine KASMAN Mine KASMAN Sınırları olmayan bir yerde yaşamak istiyorum...
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz