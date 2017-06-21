Sevgilisine sürpriz yapacaktı ama...

Kütahya'da Bekir Acar adlı üniversite öğrencisi, sevgilisine sürpriz yapmak için kaldığı apart dairede odaya gül yaprakları döküp kalp şeklinde yaptığı mumları yakıp dışarı çıktı. Dairede bir süre sonra yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sevgilisine sürpriz yapacaktı ama...

Olay dün akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Mısırlı Sokak'ta meydana geldi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencisi olan Bekir Acar, sevdiği kıza sürpriz yapmak amacıyla apart dairesinde yere gül yaprakları döktü. Güllerin yanına da mumlarla kalp yapan Acar bu mumları yakıp dışarı çıkarak evin önünde telefonla aradığı sevgilisinin gelmesini bekledi. Bir süre sonra evden dumanların yükseldiğini gören Bekir Acar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede gelen Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri, alev alan kanepeyi söndürdü. Sinir krizleri geçiren Bekir Acar'ı olay yerine gelen sevgilisi sakinleştirmeye çalıştı.



 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #sevgili #yangın
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