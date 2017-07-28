Sıcaklardan bunaldı, kaskına vantilatör taktı

Manisa'da bisiklet tutkunu elektronik teknisyeni Mehmet Üzen, sıcaklardan bunalınca kaskına vantilatör taktı. Üzen'in geliştirdiği vantilatörlü kask yanında çalışanlarının da büyük ilgisini çekti

Manisa'da bunaltan sıcaklarda serinlemek isteyenler ilginç yollar denemeye başladı. Bisiklet tutkunu Manisa Elektronik Teknisyenleri Odası Başkanı Mehmet Üzen de bunlardan biri. Aşırı sıcaklarda bisiklet kullanma keyfinden uzak kalmak istemeyen Üzen, çözümü kaskına vantilatör monte etmekte buldu. Bir gün boyunca uğraşan Üzen, pille çalışan bir vantilatör ve bağlantı aparatı yaptı. Ardından bu vantilatörü kaskına monte etti. Pilleri şarj edildiğinde 5-6 saat süreyle kaskına monte ettiği vantilatörü çalıştırabildiğini belirten Üzen, "Hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıktığı oluyor. Sıcakta bisiklete binmekte güçlük yaşıyordum. Böyle bir şey yapmak akmıdan geçti. İşyerimde sadece 15 lira harcayarak böyle bir vantilatör yapıp, kaskıma monte ettim. Oldukça iyi serinlik veriyor. Görüş açımı da kapatmıyor" dedi.



Mehmet Üzen, vantilatörlü kaskına başta diğer bisiklet tutkunları ve yanında çalışanlar olmak üzere gören pek çok kişinin ilgi gösterdiğini de söyledi. Kaskı deneyenlerin de memnun kaldığını belirten Üzen, üzerindeki düzenekle vantilatörünün hızının ayarlanmasının mümkün olduğunu kaydetti.