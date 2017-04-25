Şırnak'tan gelen acı haber Manisa'yı yaktı

Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan iki askerden 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı'nın memleketi Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'ne ateş düştü.

İki yıllık Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı'nın şehit olduğu haberi, Saruhanlı'nın kırsal Halitpaşa Mahallesi'ndeki baba ocağına tez ulaştı. Uzman Çavuş Pırnarcı'nın şehadet haberini Saruhanlı Kaymakam Vekili ve Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serhat Karakuş, çiftçi baba Mehmet Pırnarcı'ya verdi. Şehit Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı'nın bekar olduğu, 3 kardeşinin bulunduğu, annesi Gülzade Pırnarcı'nın da 3 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Oğlunun şehit olduğu haberini alınca yıkılan baba Mehmet Pırnarcı'nın evin önünde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekibi tarafından gerekli müdahalede bulunuldu. Acı haberin duyulmasıyla birlikte şehidin baba evi taziye ziyareti için gelen yakınları ve komşularıyla doldu.