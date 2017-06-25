Sokakta bulunan bebek hastanede öldü

MANİSA'nın Kula İlçesi'nde, sokağa terk edilmiş halde bulunan yeni doğmuş erkek bebek, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi

Kula'da geçen 11 Mayıs'ta, 4 Eylül Mahallesi 237 Sokak'ta işyeri bulunan Emrah Topmedir, poşet içinden bebek sesi geldiğini duydu. Poşeti kontrol eden Topmedir, bebeği fark edince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kuvöze konulan bebek, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 40 günlük olduğu belirlenen bebeğin annesi olduğunu belirlediği L.A. (33) ve eşi Y.A. (35) ile genç kadının ilk eşinden olan kızı T.K.'yi (17) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A ve T.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, bebeğin annesi L.A. tutuklandı. Hastanede tedavisi süren yeni doğmuş bebek ise kurtarılamadı. Bebeğin ölümü üzüntü yarattı.





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