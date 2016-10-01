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    • Söke Garajı'nda yer tartışması

    Aydın'ın Söke ilçesinde eski olduğu için yıkılmasına karar verilen Koyuncuoğlu Pasajı'ndaki dükkanlar, şehirlerası otobüs terminalinde Söke Belediyesi'ne ait 1500 metrekarelik alana taşınacak. Otobüs ve minibüslerin depolama alanı olarak kullanılan yerin dükkanlara ayrılmasıyla yer sıkıntısı çekeceklerini savunan garaj esnafı karara tepki gösterdi

    01 Ekim 2016 Cumartesi 10:50
    Söke Garajı'nda yer tartışması
    Söke'de yıkılacağı ve yeni projeler uygulanacağı bildirilen Koyuncuoğlu Pasajı'ndaki dükkanlar için başlayan yer arayışı garaj esnafının tepkisini çekti. Pasajın yıkılması nedeniyle dükkanların şehirlerası otobüs terminalinde Söke Belediyesi'ne ait 1500 metrekarelik alana taşınağını söyleyen Söke Belediye Başkanı CHP'li Süleyman Toyran, konunun 1.5 yıldan bu yana Söke'nin gündeminde olduğunu söyledi. Başkan Toyran, şöyle dedi:

    "Köprübaşı'nda bulunan Koyuncuoğlu Pasajı'ndaki dükkanlar yıkılacak. Garajda belediyemize ait olan yere bu dükkanları taşımayı düşünüyoruz. 1.5 yıldan beri planladığımız bir yerdi. Otobüs ve minibüslerin depolama alanı olarak kullanması için bir alternatif bulmaya çalışıyoruz."

    "BİZE YER GÖSTERİLSİN"

    Söke Garajı'ndaki otobüs ve minibüslerin depolama alanında hem araç fazlalığı olduğunu hem de vatandaşların buraya park yaptığını söyleyen Didim Seyahat 2'nci  Başkanı Kenan Eğerci, şöyle konuştu:

    "Depolama alanının kısıtlanması araçlarımızı koyacak yer sıkıntısına neden olacak. Garajda 450 minibüs var. Şehirlerarası otobüsler de buraya park ediyor. Şu anda bizim park yerimiz sıfır. Garajın 3 bin metrekare olduğu söyleniyor. Bunun yarısı Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne, yarısı Söke Belediyesi'ne ait. Bize bilgi veren olmadı, sabah işe geldiğimizde öğrendik. Müteahhitleri ve iş makinelerini görünce şoke olduk. Araçları depolayacak başka yerimiz yok. Bu kadar aracı biz nereye koyacağız, bize yer gösterilsin. Garaj burada 1985 yılından beri hizmet ediyor. Bir taraf Aydın Büyükşehirin, bir taraf Söke Belediyesi'nin. Büyükşehrin depolama alanı da şu anda bize yetmiyor."

    "GELEN ESNAF ARACINI NEREYE KOYACAK?"

    Söke Hat Minibüsleri Birlik Başkanı Ahmet Sönmez ise, garajda yaklaşık 100 esnafa yer verileceğini söyledi. Esnafa ait araçlar için de park yeri sorunu çekileceğini öne süren Sönmez, "Gelen esnaf aracını nerereye koyacak? Ben esnafın dükkanının önüne aracımı park edemem. O da benim depolama alanıma aracını park yapamaz. Buna bir çözüm bulunmazsa esnaf ile şoförler arasında çok tartışma yaşanır. Yetkililerin buna mutlaka bir çözüm bulması gerekiyor" diye konuştu.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Aydının, Söke, Ilçesinde, Eski, Olduğu

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