Soma davasında sanıktan reddi hakim talebi

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesi ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, 'olası kastla öldürme', 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 46 sanığın yargılanmasına, 50 günlük aranın ardından Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlandı.Kaynak: DHA
Duruşma öncesinde, gar önünden yargılamanın yapılacağı kültür merkezinin yakınına kadar sivil toplum kuruluşu üyeleriyle yürüyen Somalı işçilerin aileleri, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını, söyledi.
BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI SAVUNMA ZAMANI
Geçen şubat ayında facianın meydana geldiği ocakta yapılan bilirkişi incelemesinin ardından heyetin geçen Ağustos ayında mahkemeye sunduğu rapor, yargılamanın en önemli faktörü haline geldi. Duruşmada, bilirkişi raporunda yer alan görüşlere karşı, sanık ve mağdur avukatları, kendi savunmalarını yapıp tezlerini sunacaklar. Özellikle sanık avukatları, sanık müvekkillerinin suçlandığı bölümlere ilişkin savunma yapacakları açıklandı.
AYLAR SONRA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER
Bu arada tutuklu sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ile Genel Müdür Ramazan Doğru, aylar sonra cezaevi aracından indirildiği sırada görüntülendi.
Bu arada şirketin patronu Alp Gürkan hakkında daha önce verilen takipsizlik kararının savcılığın mahkemeye müraacatıyla kaldırılması, duruşma öncesindeki en önemli gelişme olmuştu.
RAPOR 'KUSUR VAR' DEMİŞTİ
Yaklaşık 6 aylık hazırlık sürecinden sonra hazırlanan bilirkişi raporu, facianın yaşandığı maden ocağındaki kusurları tek tek sıralamıştı. Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde, "Eldeki veriler, olayın iki kaynaktan gelen gaz ve dumanın ocak havasına katılarak mevcut ocak açıklıklarına yoğun biçimde karışması nedeniyle, meydana geldiğini göstermektedir. Bu olaylar ise eski imalattan sızan üflenen, karbonmonoksit ve metan gibi gazlar, yanıcı gazların tutuşmasına bağlı olarak, bant üzerinde taşınan kömürlerin lastik bandın, ortamdaki kömür tozlarının, elektrik kablolarının, ahşap tahkimatın, mazotun, yağın, plastik boruların yanması sonucunda, oluşan gaz ve dumandır" denildi. Raporda gazların tutuşmasının nedeni olarak da, göçükler, kaymalar ve posta akmaları sırasında darbe gören kabloların yarattığı kısa devre gösterildi. Raporda bilirkişiler, "Ocağın bir bölgesinde oluşan ve mücadelesi zor da olsa lokal kalabilecek bu olay, hızlı gelişmesi, olumsuz ocak altyapısı ve çeşitli mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle facia boyutuna ulaşmıştırö değerlendirmesini yaptı. Facianın yaşandığı ocakta üretim zorlamasının olduğunu da savunan bilirkişi heyeti, "Türkiye madencilik tarihinin en büyük iş kazası olan Soma Faciası'nın sistemin yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen, kurumlarımızın ve işletmenin basiretli kişilerce yönetilmesi durumunda önlenebilir olduğunu düşünmekteyiz" görüşü dile getirilmişti.
HAKİMİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın avukatı Kadir Çekin, reddi hakim tabelinde bulunduklarını söyledi. Çekin, Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı için bu taleplerinin olduğunu ifade ederek, "Bunun nedeni duruşmadaki bazı tutum ve davranışlarınız. Geçen duruşmada tutuklu sanıklardan Akın Çelik size bir belge sunmak istemişti. Siz de 'bunu hapishaneden gönderirsiniz' dediniz. Bu kararınızı açıklamadan önce bu söylemde bulunmanızdan dolayı reddi hakim talebinde bulunuyoruz" diye konuştu.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Manisa'nın Soma İlçesi'nde 13 Mayıs 2014 tarihindeki maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıldönümüne iki ay kala 2 Mart 2015 tarihinde iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için, 'olası kastla öldürme' suçundan 301 kez 20-25 yıl, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istedi. Tutuksuz 38 zanlı için de, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2-15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak bu kişilerden, 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
DAVANIN SANIKLARI
Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan ilk 6 kişi: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik. Tutuksuz yargılanan 40 sanık ise maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal'dan oluşuyor.
REDDİ HAKİM TALEP REDDEDİLDİ
Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 6'sı tutuklu 46 sanıklı, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde, görülen davada Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın avukatı Kadir Çekin, Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı için reddi hakim tabelinde bulundu. Başkan Ballı, Çekin'in yaptığı itirazı duruşmaya yarım saata ara vererek değerlendirdi. Mahkeme Heyeti adına açıklama yapan Aytaç Ballı, reddi hakim talebini reddettiklerini, duruşmaya devam edeceklerini ancak sanık avukatlarının istemeleri halinde Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'ne reddi hakim talebi itirazında bulunabileceklerini ifade etti.
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