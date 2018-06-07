Su isale hattı patladı yol çöktü

Bodrum'da, su isale hattının patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi. Yüzlerce sürücünün kullandığı yol, 3 saat ulaşıma kapandı

Su isale hattı patladı yol çöktü
07 Haziran 2018 Perşembe 13:10

Bodrum'u Akyarlar Mahallesi'ne bağlayan yolun Karaincir mevkisinde, dün akşam saatlerinde, isale hattı patladı. Yolun tam ortasında çökme meydana geldi. Bodrum- Akyarlar yolunda oluşan 3 metre derinliğinde ve 6 metre genişliğinde dev çukur nedeniyle ulaşım gidiş- dönüş yönlü aksadı. Ayrıca 4 mahalleye de 7 saat boyunca su verilemedi. Emekli eczacı teknisyeni, evli ve 2 çocuk sahibi Yusuf Karakaya (57), "Kötü malzemeyle yapılan isale hattı, Bodrum'un başına bela oldu. Ne zaman, nerede patlayacağı belli değil. Bu patlamalar sırasında kara yoluna bomba düşmüş gibi oluyor. Yoldan geçen bir bisikletli veya otomobil içine düşse insanların canı tehlikeye girer. Bu sorunu çözmek için ille de birilerinin ölmesi mi bekliyorlar?" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yol kısmen trafiğe açıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #yol çökme
Önceki Haber
Kadın Spor Ayakkabı
Sonraki Haber
Otelde tavana asılı ceset bulundu!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.