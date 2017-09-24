Süslü bisikletler ve kadınlar sokakları renklendirdi

MANİSA'da günlük yaşamda bisiklet kullanımı ve toplumda kadın-erkek eşitliğine dikkat çekmek amacıyla yüzlerce kadın hem kendileri hem bisikletlerini süsleyerek kent merkezinde bisiklet turu attı

Süslenerek Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar aynı zamanda süsledikleri bisikletlerliyle renkli görüntüler oluşturdu. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Manisa Organizasyonu tarafından bisiklet kullanımına ve toplumda kadın erkek eşikliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlediği bisiklet turuna kimi kadınlar eşiyle kimi kadınlarda çocuklarıyla katılmayı tercih etti. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Manisa Organizasyonu adına açıklama yapan Özlem Şahin, etkinliğin esas amacının bisiklet kullanımını kentsel yaşamın bir parçası haline getirmek olduğunu söyledi. Şahin, şöyle dedi:"Bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu ulaşım aracıdır. Bisiklet, yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz."Şahin, etkinliğin bir başka amacının ise, toplumda kadın-erkek eşitliğine dikkat çekmek olduğunu ifade ederek, bisiklet kullanarak kadınların yollarda özgür olması gerektiğini ve bisikleti şehirde rahatça kullanması gerektiğini kaydetti. Şahin'in açıklamasının ardından yaklaşık 200 kadın ile 100 erkek süslü bisikletler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan Yunusemre İlçesi'ndeki Kent Ormanı'na kadar yaklaşık 15 kilometre pedal çevirdi.