Tadımcı adayları mezun oldu

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) tarafından zeytin ve zeytinyağı sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak için Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenen tadım eğitimleri sona erdi. Eğitim sonunda katılımcılara Natürel Zeytinyağı Duyusal Temel Tadım Eğitimi sertifikası verildi.

Tadımcı adayları mezun oldu
12 Ocak 2019 Cumartesi 10:19

Eğitimin çok verimli geçtiğini dile getiren Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, “Burada arkadaşlarımızla birlikte çok güzel bir eğitim dönemi geçirdik. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi olarak katılımcılarımıza sertifikalarını teslim ettik. Akademi olarak sektörün ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitimler düzenlemeye başladık. Natürel zeytinyağlarının değerlendirmesini yapabilecek tadımcıların seçimi için düzenlediğimiz bu eğitim Uluslararası Zeytin Konseyi’nin ilgili standartları doğrultusunda yapılıyor” diye konuştu.

Zeytinyağında karşılaşılan kusurlar anlatıldı

Düzenlenen eğitimin zeytinyağında en sık rastlanan kusurların baz alınarak hazırlandığını söyleyen Tibet, “Eğitimimizin asıl amacı zeytinyağında en sık rastlanan kusurlarını tadımcı adayların dil, burun ve damak hassasiyetlerini ölçmektir. Tarladan sofraya zeytinyağının kalitesini etkileyen tüm parametreleri anlatıyoruz. Bu eğimi bitiren tadımcı adayı, temel anlamda tadımcılık mesleğini tanıma imkânı buluyor” diye belirtti.

Etiketler; #Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi #tadım #tadımcı #eğitim #sertifika
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