Tahliye edilen 9 işadamı geri tutuklandı

Denizli'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken, mahkemenin verdiği ara kararda cezaevinden tahliye edilen 22 işadamından 9'u için savcının itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı çıktı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün finans ayağını oluşturdukları iddiasıyla tutuklanan ve Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 43 tutuklu işadamından 22'si, geçen 15 Mart'ta ara kararla tahliye edildi. Cezaevinden çıkan işadamları için savcısı üst mahkeme olan Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Dün savcının itirazı üzerine mahkeme serbest kalan işadamlarından Sezai Günalp, Adem Oklu, Osman Refik Esmek, Osman Kiriş, Özkan Atik, Habib Yıldız, İskender Damgacı, Hüseyin Moralıoğlu ve Hilmi Yavaşlar'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Polis, haklarında yeniden tutuklama kararı verilen işadamlarını aramaya başladı.