Tanker faciası kurbanları toprağa verilecek

DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde LPG tankerinin patlaması ile sonuçlanan trafik kazasında ölen 4 kişiden vücut bütünlüğü bulunan 2 araç sürücüsü bugün toprağa verilecek. Patlamayla araçla birlikte savrulan çocuklardan 13 yaşındaki Zeynep Şama'nın, göğsünden itibaren bütünlüğünü koruyan bedeninin alt bölümü, kaza yerine 1.5 kilometre mesafede bulundu.

Kaza, dün saat 01.00 sıralarında, Denizli- İzmir Karayolu Sarayköy İlçesi çıkışında meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden 38 yaşındaki Melih Diğrek yönetimindeki 45 AY 241 plakalı LPG tankeri, önce önünde seyreden 42 yaşındaki İbrahim Şama yönetimindeki CD 259 JP yabancı plakalı cipe arkadan çarptı. Ardından Sarayköy'den gelip orman yangınına müdahale için iş makinesi taşıyan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (DESKİ) ait, evli ve 2 çocuk babası 41 yaşındaki Hüseyin Avcı yönetimindeki 20 YS 346 plakalı TIR'la çarpıştı. Alev alan LPG tankerinin büyük bir gürültüyle patladığı kazada TIR şoförü Hüseyin Avcı, tanker şoförü Melih Diğrek, cip sürücüsü İbrahim Şama'nın çocukları 13 yaşındaki Zeynep Şama ve 7 yaşındaki Efe Şama öldü. Cipten çıkmayı başaran sürücü İbrahim Şama, eşi 38 yaşındaki Gülser Şama, oğlu 15 yaşındaki Hüseyin Görkem Şama, TIR'da yüklü olan dozerin operatörü Zafer Demir ile aralarında yangına müdahale etmek isteyen itfaiye görevlileri ile o sırada çevrede bulunanların yer aldığı toplam 12 kişi yaralandı. Vücut bütünlüğü korunan ancak, bedenleri yanan 2 araç sürücüsü ile çocukların olduğu sanılan vücut parçaları İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan araç şoförlerinden Melih Diğrek, bugün öğleleyin kılınacak namaz sonrası Efeler'e bağlı Kadıköy Mahallesi'nde toprağa verilecek. DESKİ personeli Avcı ise, bugün ikindide Pamukkale İlçesi'ne bağlı Bağbaşı Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde kılınacak namaz ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



SU KANALI YAKININDA BULUNDU



Patlama ile birlikte araçla birlikte savrulan çocuklardan 13 yaşındaki Zeynep Şama'ya ait olduğu anlaşılan, göğüsten itibaren alt bölgesi bulunan beden, kaza yerinden 1.5 kilometre uzaklıkta sulama kanalı yakında bulundu. Vücut parçası, otopsi için İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildi.

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