Tanker şoförünün cenazesi Aydın'da

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde LPG tankerinin patlamasıyla sonuçlanan trafik kazasında ölen 4 kişiden 28 yaşındaki Melih Diğrek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Aydın'a götürüldü

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (DESKİ) 2 yıl önce işe başladığı öğrenilen Diğrek'in cenazesi, ilk olarak baba ocağı Aydın'ın Efeler İlçesi'ne bağlı Kadıköy Mahallesi'ne getirildi. Evinden helallik alınmasının ardından Diğrek'in cenazesi, Kadıköy Mahalle Camii'ne götürüldü. Öğlende kılınan cenaze namazına; babası Muttalip Diğrek başta olmak üzere yakınları ve vatandaşlar katıldı. Annesi Nurten Diğrek'in fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılıp, kontrol altına alındığı belirtildi.



Kılınan cenaze namazı ardından Diğrek'in cenazesi, İncirliova İlçesi'ne götürüldü. Diğrek'in, 10 yıl önce tren kazasında yaşamını yitiren ağabeyi Mehmet Diğrek'in kabrinin yanına İncirliova Asri Mezarlığı'na defnedildi. Amatör futbolcu olduğu Diğrek'in ölümü kentte üzüntü yarattı.

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