Tarihi kilisede yıkılma tehlikesi

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki Kameriye (Kamelya) Adası'nda Yunanlılar tarafından kutsal sayılan 1800 yıllık Ortodoks Kilisesi ile manastır, bakımsızlıktan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

İngiltere Veliahtı Prens Charles'in da 16 yıl önce ziyaret ettiği Kameriye Adası'ndaki kilise ve küçük manastır, zamana direnmeye çalışıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2013 yılında duvarları yıkılan kilise ve ortasında harap görüntüsüyle dikkat çeken manastırın restorasyon çalışmaları için gerekli izinleri çıkardı. Hazırlanan proje onaylandı. O zamanlar maddi kaynak da bulduklarını belirten Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal şöyle dedi:



"Kaynak, Belediyeler Birliği parası olduğu için bizim kullanma yetkimiz yoktu. Adanın bağlı bulunduğu Bozburun o zamanlar belde belediyesiyken, zamanın Belediye Başkanı Cemil Şener ile görüşerek restorasyonu birlikte yapma kararı aldık. Bu süreç uzadı ve bir türlü çalışma başlayamadı. Daha sonra Muğla büyükşehir olunca, Başkan Osman Gürün devreye girdi ama bu kez de tahsis konusunda sorun çıktı. Onlar da mahkemeye gitti. Osman Bey ile sürekli iletişim içindeyiz. Konu hala yargıda ve elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz."



'MÜŞTERİ GÖTÜRMEYE UTANIYORUM'



Selimiye'den sürekli çevre ada ve koylara tekne turları düzenleyen Şener Öztekin de, her geçen gün adanın perişan olduğunu gözlemlediklerini belirterek şunları söyledi:



"Her ne kadar biz sezon başında adada temizlik yapsak da, sezon boyunca ziyaretçiler kötü kullanıyor. Adadaki ağaçların hepsi dilek ağacına dönüştürüldü. Sezonda buraya günde bine yakın ziyaretçi geliyor. Oradaki asırlık zeytin ağacına yıllar önce birisi bir bez bağlamış ve herkes bunu dilek ağacı diye devam ettirmiş. O zeytin ağacı o kiliseden çok daha yaşlı, kilise sonradan yapılmış ama pislik içinde, içindeki her şey talan edilmiş. Müşteri götürmeye utanıyorum. Buna yetkililerin çözüm bulması gerekiyor."

