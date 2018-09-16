Tarım Bakanı Aydın incirini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, incir işleme tesisini gezdi, iki yıl önce Mardin'de şehit olan askerin ailesini ziyaret etti

Kentteki programı kapsamında İncirliova'da incir işleme tesisini gezen Pakdemirli, tesis yetkililerinden bilgi aldı.

Ziyarette orman vasfını yitirmiş alanlara incir ağacı dikilebilmesi için talepte bulunulması üzerine Pakdemirli, konuyla ilgili çalışma yapacaklarını söyledi.

Tesis ziyareti sonrası incir sepeti örme işiyle uğraşan bir grup vatandaşla sohbet eden Pakdemirli, kamış üretimi için destek talebini olumlu karşılayarak gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdi.

Bakan Pakdemirli daha sonra Vali Yavuz Selim Köşger'e makamında ziyarette bulundu.

Ziyarete AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve Rıza Posacı da katıldı.

Şehit ailesine ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2016 yılında Mardin'de teröristlerin karakola saldırması sırasında şehit olan jandarma er Orkun Alp Arslan'ın ailesini de ziyaret etti.

Şehitler için dua edilmesinin ardından Bakan Pakdemirli anne Feray Arslan'a Türk bayrağı ile Kuran-ı Kerim hediye etti.