Tarladan dünya şampiyonluğuna

Milli atlet Mehmet Çelik (17), çiftçilik yapan ailesine tarlada yardım ettikten sonra kalan zamanlarında antrenmanlarla hazırlandığı, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu'nca (ISF) Fas'ta düzenlenen şampiyonada, 800 metrede altın madalya kazanıp, dünya şampiyonu oldu. Tarlada çapa yapan, traktör süren Çelik, ailesinin, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının gurur kaynağı oldu

Uşak Atatürk Lisesi öğrencisi, milli atlet Mehmet Çelik, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu'nca (ISF) 2- 9 Mayıs günlerinde Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen 'Gymnasiade 2018'de (Liselerarası Dünya Olimpiyat Şampiyonası) atletizmde 800 metrede 1 saat 50 dakika 63 saniyelik derecesiyle koşarak, altın madalya kazandı. Geçen sene de Macaristan'da düzenlenen '2017 Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde 1500 metrede altın madalya kazanan milli sporcu, uluslararası alanda elde ettiği başarılarına yenisini ekledi. Salihli'nın kırsal Hacıbektaşlı Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Çelik ailesinin 3 çocuğundan biri olan Mehmet, antrenmandan kalan zamanlarında tarlada çalışıyor. Mehmet Çelik, "Fas'ta düzenlenen 'Dünya Liseler Olimpiyatı'na yüzme atletizm, boks, judo, karate, tekvando gibi 18 kategoride 64 ülke mücadele etti. Olimpiyatlara 3 binden fazla sporcu katıldı. Biz Türk Milli Takımı olarak bu olimpiyatlarda 4 kategoride yarıştık. Atletizm, yüzme, bocce, jimnastik kategorilerinde mücadele verdik. Bu kategorilerde toplamda 40 madalya elde ettik ve iyi bir sıralama da aldık. Ülkemiz adına elde ettiğim bu şampiyonluğu Afrin'de terör örgütlerine yönelik yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçiklerimize armağan ediyorum" dedi. Ana geçim kaynaklarının çiftçilik olduğunu belirten Çelik, bundan sonra da yarışlara hazırlanırken, antrenman aralarında tarlada çalışarak, ailesine yardım etmeyi sürdüreceğini söyledi.

'GURUR DUYUYORUZ'

Oğlunun küçük yaştan beri spora eğilimi olduğunu belirten baba Selahattin Çelik ise "Mehmet, ilkokul döneminden beri koşu yarışlarında çok güzel sonuçlar elde ediyordu. Antrenmanlarına giderken bile her zaman bizlerin yanında oldu. Tarlamızda veya bahçemizde bir iş varsa önce onu hallediyor, daha sonra da antrenmanına gidiyordu. 3 çocuğumdan biri olan Mehmet, küçüklüğünden beri saygılı ve efendi kişiliği ile çevresinde de çok seviliyor. Türkiye genelinde katıldığı şampiyona veya turnuvalarda elde ettiği başarılarını önce Avrupa'ya sonra da dünyaya taşıdı. Onunla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'OĞLUMLA MİLLETİN ÖVÜNMESİNİ İSTİYORUM'

Anne Necla Çelik de oğlunun başarılı olması için elinden geleni yaptığını belirterek, "Allah'a şükür ki istediği başarıya ulaştı. Mahalleli, 'Hiç oğlunun başarısından söz etmiyorsun, konuşmuyorsun' diyor. Ben, oğlumla milletin övünmesini ve gurur duymasını istiyorum. Çünkü ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor" dedi.

Şampiyon atlet Mehmet Çelik'in daha önce gittiği Salihli Endüstri Meslek Lisesi'nden öğretmeni olan Tacettin Arslan ise "Mehmet, 2015- 2016 eğitim- öğretim yılında okulumuzda eğitime başladı. Atletizmle ilgili çalışmalarımız sırasında yeteneğini keşfettik. Oldukça güzel dereceler elde ediyordu. Bu yeteneğini daha ileriye götürmesini sağlamak için Uşak'ta bulunan atletizm antrenörü arkadaşımız ile temasa geçtik. Elde ettiği dereceleri de bizi yanıltmadı. Çok iyi işlere imza atmaya devam ediyor. Türkiye birincilikleri, Avrupa birinciliği derken şimdi de dünya şampiyonluğuna kadar gitti. Bu başarıları bizi çok gururlandırdı" diye konuştu.