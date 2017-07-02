Tatil cennetinde uyuşturucu aradılar

Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda uyuşturucu madde satışı ve kullanımına ilişkin şikayetlerin artması üzerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Dün saat 23.00 sırlarında 20 askerle koya huzur operasyonu düzenlendi. Kumsalda oturan tatilcilerden başlayarak kimlik kontrolü yapan jandarma ekipleri, daha sonra ormanlık alanlara girdi. Ekipler, tatilcilerin konakladığı bölgelerde el feneriyle arama yaptı. Uyuşturucu maddeye rastlanmayan kontrolde, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı.Kaynak: DHA
Bölgedeki huzur ve güvenliğin sağlanması için benzer uygulamalara devam edileceği bildirildi.
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