Tatil cennetinde uyuşturucu aradılar

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki dünyaca ünlü Kabak Koyu'na jandarma tarafından huzur operasyonu düzenlendi. Operasyonun, koyda uyuşturucu kullanımına ilişkin artan şikayetler üzerine yapıldığı kaydedildi

Tatil cennetinde uyuşturucu aradılar
Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda uyuşturucu madde satışı ve kullanımına ilişkin şikayetlerin artması üzerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Dün saat 23.00 sırlarında 20 askerle koya huzur operasyonu düzenlendi. Kumsalda oturan tatilcilerden başlayarak kimlik kontrolü yapan jandarma ekipleri, daha sonra ormanlık alanlara girdi. Ekipler, tatilcilerin konakladığı bölgelerde el feneriyle arama yaptı. Uyuşturucu maddeye rastlanmayan kontrolde, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı.

Bölgedeki huzur ve güvenliğin sağlanması için benzer uygulamalara devam edileceği bildirildi.

 

Kaynak: DHA
Önceki Haber
Kızılcahamam'da 8'inci kattan düşen kadın öldü
Sonraki Haber
Kendisini aldatan kocasını bıçaklayarak öldürdü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.