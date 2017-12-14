Tecavüze uğrayan engelli kız, doğum yapmak zorunda!

Denizli'de uzaktan akrabasının tecavüzüne uğrayan zihinsel engelli 14 yaşındaki kız, bebeği aldırmak için geçerli olan yasal süre dolunca bebeği doğurmak zorunda kalacak

İğrenç olay Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki zihinsel engelli Ş.K., özel eğitim gördüğü okulda kusmaya başlayınca hastaneye kaldırıldı. Burada küçük kızı muayene eden doktorlar, kızın hamile olduğunu belirledi. Küçük kızın 4 ay 21 günlük hamile olduğu 40 yaşındaki annesi E.B.'ye bildirildi ve olay polise haber verildi.



10 yıl önce eşinden boşanan anne E.B. büyük şok yaşadı. Küçük kızın, uzaktan akrabaları olan hurdacı H.Ö.'nün tecavüzüne uğradığı ortaya çıktı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan küçük kız, H.Ö.'nün 5 ay önce annesi alışverişteyken evlerine gelerek ağzını kapattığını ve kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Küçük kız, H.Ö.'nün bu olayı başkasına anlatırsa kendisini öldürmekle tehdit ettiğini de söyledi.



Bebeği doğurmak zorunda

Tutuklandı





Maaşı kesildi

Küçük kızın bebeğinin alınması için Denizli Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne, hamileliğin sonlandırılmasına ilişkin yazı gönderildi. Ancak kanuni hamilelik süresi olan 20 haftanın dolması nedeniyle bebek kürtajla alınamadı. Küçük kız şimdi bebeği doğurmak zorunda.Şikayet üzerine gözaltına alınan H.Ö. ise suçlamaları kabul etmedi. H.Ö., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.Ö.'nün 16 yıldan 36 yıla kadar hapsi isteniyor.Yaşanan olay sonrası büyük şok yaşayan anne E.B. ise kızının hamile olduğunu öğrenene kadar hiçbir şey anlatmadığını söyledi. E.B. yaşanan olay sonrası devletin verdiği engelli maaşının da kesildiğini belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.