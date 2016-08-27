Haber Kaynağı: AA

Edinilen bilgilere göre, Akhisar'dan Manisa istikametine giden Engin Dertli (32) yönetimindeki 06 AU 8415 plakalı tır, Hacırahmanlı Kavşağı mevkisinde refüjü aşarak karşı yönden gelen Engin Güven (39), Selim Yaraman (35) ve Akif Günay'ın kullandığı 3 otomobile çarptı.Kazada, sürücülerden Engin Güven ile aynı otomobilde bulunan eşi Sümerra Güven (36) olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları Arda (7) ve Ela (2) ile diğer araçlarda bulunan Emine (33) ve Ege Yaraman (7) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Saruhanlı ve Manisa'daki hastanelere sevk edildi.Kazadan yara almadan kurtulan Selim Yaraman, önünde giden aracı, yolun karşısından gelen tırın altına alıp kendisine çarptığını, kaçamadığını, eşi ile çocuklarının yaralandığını söyledi.Kazada ölen Engin Güven'in askeri personel olduğu ve yakınlarının düğününe gittikleri öğrenildi.Kaza nedeniyle İzmir-İstanbul karayolu gidiş istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı.Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı, soruşturma sürdürülüyor.