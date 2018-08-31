Toprak yığını altında kalan kepçe operatörü öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir krom madeni ocağı sahasında çalışan kepçe operatörü Yusuf Yıldız (53), aracının üstüne düşen toprak yığını nedeniyle öldü

Toprak yığını altında kalan kepçe operatörü öldü
31 Ağustos 2018 Cuma 15:51

Olay, bu sabah, Karagedik Mahallesi'ndeki bir krom madeni ocağında meydana geldi. Kepçe operatörü, 2 çocuk babası Yusuf Yıldız, maden kalıntılarını sahadaki bir alanda toplamak için çalışma yaptı. Bu kalıntıların oluşturduğu çamurlu toprak yığınından bir tepe oluştu. Çalışmasını sürdüren Yıldız'ın kullandığı aracının üstüne, bu toprak yığını devrildi. Maden işletmesinde çalışanlar durumu görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yıldız'ın öldüğü belirlendi. Yıldız'ın cenazesi, Fethiye Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #fethiye #ölüm #kepçe operatörü ölüm
Önceki Haber
Baraj gölünde toplu balık ölümleri
Sonraki Haber
'Bu da geçer ya hu' sözüne CHP'den yanıt
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.