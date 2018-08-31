Toprak yığını altında kalan kepçe operatörü öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir krom madeni ocağı sahasında çalışan kepçe operatörü Yusuf Yıldız (53), aracının üstüne düşen toprak yığını nedeniyle öldü

Olay, bu sabah, Karagedik Mahallesi'ndeki bir krom madeni ocağında meydana geldi. Kepçe operatörü, 2 çocuk babası Yusuf Yıldız, maden kalıntılarını sahadaki bir alanda toplamak için çalışma yaptı. Bu kalıntıların oluşturduğu çamurlu toprak yığınından bir tepe oluştu. Çalışmasını sürdüren Yıldız'ın kullandığı aracının üstüne, bu toprak yığını devrildi. Maden işletmesinde çalışanlar durumu görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yıldız'ın öldüğü belirlendi. Yıldız'ın cenazesi, Fethiye Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.