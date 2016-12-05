Trafik cezası yüzünden kavga çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da trafik cezası yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı

Olay dün akşam Afyonkarahisar Bolvadin'de meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşındaki Süleyman Yüksel, 40 yaşındaki Muhterem Yavuz ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Bir trafik cezası yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.



Kimliği belirlenemeyen şahıs, yanındaki bıçağını çıkardı Yavuz ve Yüksel'i bıçakladı. Yaralanan Süleyman Yüksel, kanlar içinde olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, Yavuz ise yaralı halde yanındaki bıçakla kendini savunmaya çalıştı. O halde kendisini bıçaklayan kişinin peşine düşen Yavuz, yolun bir yerinde kendisinin yere bıraktı.



Olayı duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yavuz, yanına gelen polislere kendisini bıçaklayan kişinin kaçtığını ve Süleyman Yüksel'in de yaralandığını söyledi. Yavuz olay yerine gelen ambulansla tedavi altına alınırken polis de Yüksel'in evinin önüne gitti. Yerde hareketsiz bulunan Yüksel'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Polis diğer kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.