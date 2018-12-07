Traktörün çarptığı engelli, hayatını kaybettitraktör

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen işitme engelli Hüseyin Varol (58), traktörün çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Traktörün çarptığı engelli, hayatını kaybettitraktör
07 Aralık 2018 Cuma 14:05

Kaza, saat 10.00 sıralarında, kırsal Uzunpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çiftçi Alpay Malçok'un kullandığı 20 BM 695 plakalı traktör, yolun karşısına geçmeye çalışan işitme engelli Hüseyin Varol'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, traktörün altında kalan, evli ve 4 çocuk babası Varol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hüseyin Varol'un cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü Alpay Malçok'un ifadesine başvuran jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #traktör #çarpma #engelli
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