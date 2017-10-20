Tur otobüsü ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da tur otobüsüyle TIR'ın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 23 kişi yaralandı

Tur otobüsü ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesi yakınlarında, saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyonkarahisar #kaza #tur otobüsü
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