Tur otobüsü ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesi yakınlarında, saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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