Tur otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı

Erhan Çağlayan idaresindeki 27 LM 817 plakalı Ben Turizm'e ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 50. kilometresinde, Ahmet Yılmaz'ın kullandığı 13 KB 446 plakalı tıra arkadan çarptı.



Kazada, Ali Osman Önal hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.



Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, Afyonkarahisar'daki farklı hastanelere kaldırıldı.