Uçakta tartışma, apronda dayak!

Muğla'nın Dalaman İlçesi'ne gece gelen bir uçaktan inen yolcular arasındaki tartışmada, alkollü olduğu belirtilen iki kişi, bir yolcuyu tartakladı. Taraflar olay sonrası polis merkezine götürüldü

Bu gece, İstanbul- Dalaman seferini yapan bir hava yolu şirketine ait uçaktaki alkollü olduğu belirtilen yolculardan M.D. ve T.K., diğer yolcuları rahatsız ettikleri gerekçesiyle, TV programcısı olan evli ve 2 çocuk babası 48 yaşındaki Mesut Ersan tarafından uyarıldı. Bu yüzden aralarında havada başlayan tartışma, uçak inince de sürdü. M.D. ve T.K., iddiaya göre, kendilerini uyaran Ersan'ı, uçak indikten sonra, apronda taktakladı. Olaya müdahale eden polis, tarafları karakola götürdü. İfadeleri alınan her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Taraflar işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Mesut Ersan, "Uçağa bindiğimizde şahıslar alkollü idi. İstanbul'dan Dalaman'a gelinceye kadar da uçak içinde taşkın hareketlerde bulundular. Kendilerini uyardım. İndiğimiz zaman da üstüme çullandılar, yardım istedim. Polis gelinceye kadar da üstümü başımı yırtıp, beni darp ettiler. Şikayetçiyim" dedi.