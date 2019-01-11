Uçuruma devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, pikabın uçuruma devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Uçuruma devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı
11 Ocak 2019 Cuma 14:48

Sarıgöl'den Buldan'a giden Özer Çil'in kullandığı 20 ASP 48 plakalı pikap, Selimiye Mahallesi Makas mevkisinde yaklaşık 15 metrelik uçuruma devrildi. Araçtakilere, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinden yönlendirilen itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Kazada yaralanan sürücü ile Arife Çil, Ayşe Kırer ve ilkokul öğrencisi Betül Sena Kırer, Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü Çil ile Ayşe Kırer, Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uçurtma #pikap
Önceki Haber
Tire-Belevi karayolu, sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Sonraki Haber
Hayvancılıkta elektronik dönem açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.