Üniversitede rehine dehşeti!

Uşak Üniversitesi'nde öğrenim gören eski kız arkadaşı 19 yaşındaki C.Y.'yi kuru sıkı tabancayla rehin alan, aynı üniversitede öğrenci olan 20 yaşındaki K.R.E., polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı

Üniversitede rehine dehşeti!

Olay, bugün öğle saatlerinde, Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda meydana geldi. Uşak Üniversitesi öğrencisi K.R.E., bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi C.Y. ile konuşmak için okula gitti. K.R.E., konuşma bahanesiyle boş bir sınıfa götürdüğü C.Y.'yi yanındaki kuru sıkı tabancayla rehin aldı. Durumu fark eden diğer öğrencilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, K.R.E.'nin elindeki tabancanın kurusıkı olduğunu saptadı. Bir polis memuru, K.R.E.'nin boş bir anını bularak, elindeki kuru sıkı tabancayı aldı. Diğer polisler ise K.R.E.'yi etkisiz hale getirerek C.Y.'yi kurtardı.

Gözaltına alınan K.R.E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Korkudan sinir krizi geçiren C.Y.'ye ise sağlık ekipleri müdahale edip, sakinleştirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #uşak #rehine #üniversite rehine
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