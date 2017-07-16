Uşak'ta polis aracı beton direğe çarptı: 1 şehit

Kent merkezinden Uşak Havalimanı yönüne ilerleyen, polis memuru Birgül idaresindeki 64 A 4735 plakalı resmi polis aracı, İzmir-Ankara karayolu havalimanı kavşağı yakınında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki beton elektrik direğine çarptı.Kaynak: AA
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan polis memuru Arama Kurtarma Sağlık ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Birgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Şehit polis memurunun havalimanında görevli olduğu belirtildi.
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