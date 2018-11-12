Uşak'taki kanyona ziyaretçi akını

ABD'deki Grand Kanyon'dan (Büyük Kanyon) sonra dünyanın en uzun 2'nci kanyonu olan ayrıca en büyük cam terasına sahip Uşak'taki Ulubey Kanyonları'nda, beklenen ziyaretçi sayısının üstüne çıkıldı. Yılda 40 bin konuğun beklendiği kanyonda yaklaşık 500 bin misafir ağırlandı. Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın, yapacakları projelerle bu sayıyı 1 milyon turiste çıkarmayı hedeflediklerini söyledi

Ulubey ve Banaz çayı boyunca uzanan bir ana kanyon, ayrıca bu ana kanyona bağlanan çok sayıdaki yan kanyondan oluşan Ulubey Kanyonları, 75 kilometre uzunluğu ve 100 - 400 metre arasında genişliğiyle dikkat çekiyor. Yerli ve yabancı turistler, 2015 yılında hizmete açılan yerden 150 metre yükseklikteki 135 metrekarelik cam terasın üstüne çıkarak kanyonları bu bölümden seyredebiliyor. Ulubey Kanyonları'na yılda yaklaşık 500 bin yerlİ ve yabancı turistin geldiğini ifade eden Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın, "Beklenen hedef, özellikle yılda 40 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesiydi. Aşırı ilgi nedeniyle resmi olmayan rakamlara göre yılda 300 ile 500 bin kişi ziyaret etti. Bizim amacımız da sonraki süreçte yapacak olduğumuz projelerle, bu sayıyı daha da artırmak özellikle 1 milyonun üzerine çıkarmak olacak" dedi. Ulubey ilçesinin tarihinin milattan 4000 yıl öncesine kadar dayandığını ifade eden Kaymakam Özaydın, hem tarihi hem turistik değer taşıyan bölgenin içinden Banaz Çayı ve Ulubey Çayı'nın geçtiğini vurguladı.

CAM TERASIN YÜKSEKLİĞİ KORKUTUYOR

Manisa'dan Ulubey Kanyonları'nı görmeye gelen 45 yaşındaki Hafıza Arıkan, "Ulubey Kanyonları çok güzel. Manzarası harika. Manisa'da böyle yerler yok. Cam terasta yürüdüğünüzde aşağıya bakmazsanız daha iyi oluyor. Aşağıya bakınca insan biraz korkuyor" dedi. Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine İzmit'ten bölgeyi gezmeye gelen Ayberk Acar ise, "Ulubey Kanyonları hakikaten çok özel ve ilginç bir yer. Bu kadar yüksekte bir yer görmemiştim. Yükseklik fobisi olanlar için biraz sıkıntılı. Ben de burada bunu hissettim" dedi.