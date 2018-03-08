Uyuyan eşini bıçaklayarak kaçtı!

Kadına şiddetin sonu gelmiyor. Bu kez de bir koca, eşini uyurken boğazından bıçakladıktan sonra kaçtı

Kadına şiddeti bir yenisi daha eklendi. Olay Kütahya'nın Gediz ilçesinde dün akşam meydana geldi. Alınan bilgiye göre 35 yaşındaki koca Bilal Ş., bilinmeyen bir nedenle, uyuyan eşi 34 yaşındaki Seher Ş.'nin boğazına, başına, sırtına ve eline bıçak saplayarak genç kadını yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle çığlıklar atan 2 çocuk annesi Seher Ş.'nin yardımına komşuları koştu. Bilal Ş. evden kaçarken, Seher Ş.'yi kanlar içinde bulan komşuları ise durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.



Sağlık ekipleri Seher Ş.'yi hemen hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Polis ekipleri de kaçan kocanın peşine düştü. Manisa'nın Salihli ilçesinde yakalanan koca gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen koca tutuklanarak cezaevine konuldu. Bilal Ş.'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü bilgili verildi.