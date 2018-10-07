Vinç halatı kopunca canından oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kullandığı vincin halatının kopması sonucu üzerine 5 ton ağırlığındaki demir jeotermal sıcak su borusu düşen operatör Osman Budak (22) yaşamını yitirdi

Alaşehir'in kırsal Alhan Mahallesi yakınlarında jeotermal elektrik üreten firmalara sıcak su getirecek boru hattı döşeme işinde çalışan vinç kamyonunun operatörü Osman Budak, 20 metre uzunluğunda, 5 ton ağırlığındaki demir boruyu kaldırarak kanala yerleştirmek istedi. Bu sırada vincin halatı koptu. Boru Budak'ın içinde bulunduğu vincin kabini üzerine düştü. Ezilen kabinde sıkışan Budak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından vincin kabini kesilerek Budak'ın sıkıştığı yerden çıkartılan cesedi, Alaşehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, çalışmak için Osmaniye'den geldiği öğrenilen vinç operatörü Budak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.