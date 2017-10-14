Vize krizine rağmen 428 ABD'li Kuşadası'nda

Aydın'ın Kuşadası Limanı'na bu sabah yanaşan dünyanın en lüks kruvaziyer gemilerinden 'Azamara Journey'de 355, 'Celestal Olimpia'da ise 428 ABD'li turist Türkiye'ye giriş yaptı. ABD ile yaşanan vize sorununa rağmen bu ülke vatandaşlarının giriş yapabilmelerinin gerekçesinin, turistlere, 'Landing kart' ile günübirlik giriş-çıkış yapan transit yolcular kategorisinde işlem yapılması olarak gösterildi

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize sorunun turizme nasıl yansıyacağı merakla beklenirken, Kuşadası Limanı'na bu sabah yanaşan iki gemiyle gelen toplam 783 Amerikalı Türkiye'ye giriş yaptı. Kuşadası Limanı'na saat 07.30'da gelen dünyanın en lüks gemilerinden Bahama bandıralı 'Azamara Journey'de 355'i Amerikalı 635, Yunan bandıralı 'Celestal Olimpia'da ise 428'i Amerikalı 1147 yolcu, halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle karşılandı. Avusturya, İspanya, İtalya ve ABD'den gelen turistlerin bir bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi'ne gitti. Diğerleri ise Kuşadası merkezini gezdi.



AMERİKALILAR TRANSİT YOLCU



Gemilerin Amerikalı yolcularının vize krizi nedeniyle Türkiye'ye alınıp alınmayacakları merakla beklenirken, sabahtan itibaren gözler pasaport polisine çevrildi. Kruvaziyer gemileriyle ülkeyi ziyarete gelen turistlere, 2006'da yayınlanan genelgeye göre, 'Kruvaziyer gemiler ile ülkeye gelen ve karaya çıkış kartı (landing kart) ile günübirlik giriş-çıkış yapan transit yolcular' kategorisinde işlem yapıldığı belirtildi. Türkiye'ye günübirlik ve kısa süreli giriş-çıkış yaptıkları için pasaport veya vize istenmeyen iki gemideki Amerikalı turistler, bu nedenle hiçbir engelle karşılaşmadı.



PASAPORTLA GİRİŞ YAPANLARA UYGULANIR



Pasaportla ülkeye gelen Amerikalılara vize sorgulaması yapılabileceğini belirten yetkililer, "Transit yolcular, ülkemize pasaportla değil, verilen kartla giriş yapıyor. Dolaysıyla milliyetler göz önünde bulundurulmuyor. Ancak kruvaziyerler veya Yunan adalarına çalışan gemilerle ülkemizde kalmak üzere veya pasaportla gelen Amerikalılar'dan vize soruluyor. Şu ana kadar böyle bir talep olmadı" bilgisi verdi.





