Yardıma gelen polislere taşla karşılık verdi

Kütahya'da kayalıklara yuvarlanan şahıs, kendisini kurtarmaya gelen polislere taş attı

Olay dün akşam saatlerinde Kütahya'nın Sultanbağı Mahallesi'nde bulunan tarihi Hisar Kalesi surlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Osman A., içki içerken dengesini kaybetti ve kayalıklara doğru yuvarladı. Bağırarak yardım isteyen Osman A.'nın çağrısını duyan çevredekiler olayı hemen polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri bir süre el feneri ile yardım isteyen Osman A.'yı aradı. Osman A.'yı gören polisler yardım etmek için yanına doğru gitmeye başladı ancak Osman A., yanına gelen polislere taş atmaya başladı. Polis ekipleri Osman A.'yı yarım saat boyunca ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca biber gazı sıkarak Osman A.'yı etkisiz hale getirdi. Ekipler sağlık durumunda bir sıkıntı olmayan Osman A.'yı emniyete götürdü.