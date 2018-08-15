Yaşlı kadının evinden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki bir kadının evinden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı

Yaşlı kadının evinden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:29

Alınan bilgiye göre, Sırameşeler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden yayılan kötü kokular nedeniyle vatandaşlar durumu Osmangazi Belediyesine bildirdi.

İhbar üzerin Şaziye Karlıova'ya ait adrese giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri, Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 160 metrekarelik evin bütün odalarının çöplerle dolu olduğunu belirledi.

Ekipler, evden 10 kamyon dolusu çöp çıkardı. 

Eşini yıllar önce hayatını kaybeden ve yatalak hasta oğluyla birlikte yaşayan Karlıova, ekiplere, biriktirdiği çöplerin oğlunun çeyizi olduğunu söyledi.

Yaşlı kadının alt katındaki dairede oturan Turan Tınk, uzun süredir rahatsız oldukları kötü kokuların artık dayanılmaz hale geldiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Yaşlı kadın yıllardır her akşam eve 4-5 poşetle geliyor. Sokaklarda, pazarlarda ne bulduysa eve getiriyor. Kötü kokuların dışarıya yayılmaya başlamasıyla evde çöp biriktirdiğini anladık. Sıcak havalarda koku iyice artınca apartmana giremez olduk. Artık yangın çıkmasından kokuyorduk. Belediye ekiplerinden Allah razı olsun. Evi tamamen temizleyip, ilaçladılar."


Kaynak: AA
Etiketler; #yaşlı #kadın #çöp #10 kamyon
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