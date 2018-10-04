Yengesinin 50 bin lirasını çaldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 28 yaşındaki M.B. abisinin eşi Sezer Bozdemir'in (33) otomobilinin camlarını kırıp çantasındaki 50 bin TL'yi alarak kaçtı. M.B., polisin çalışmasıyla çaldığı parayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Hal Caddesi'nde meydana geldi. M.B., otomobiliyle seyir halinde olan abisinin eşi Sezer Bozdemir'i hafif ticari aracıyla takibe aldı. İstiklal Mahallesine gelen Sezer Bozdemir, otomobilini park edip aracından uzaklaşınca M.B. yengesinin otomobilin camını kırarak içinde 50 bin TL olan çantayı alarak kaçtı.

Otomobilinin camının kırıldığını ve çantasının çalındığını gören Sezer Bozdemir durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızın M.B. olduğunu tespit eden polis ekipleri yaptıkları operasyonda M.B.'yi çaldığı parayla birlikte evinde yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.B.'nin buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.