Yolcu otobüsü alev aldı, yangın ormana da sıçradı

Muğla'da bir yolcu otobüsü alev aldı. Otobüsteki alevler kısa sürede ormana da sıçradı

Yolcu otobüsü alev aldı, yangın ormana da sıçradı
12 Temmuz 2018 Perşembe 11:14

Muğla'nın Datça ilçesinde, seyir halindeyken yanmaya başlayan otobüsteki yolcuları tahliye eden şoförün dikkati, olası bir faciayı önledi.

İstanbul'dan Datça'ya giden Ahmet Uludere yönetimindeki 48 FAF 11 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında alevler yükseldi.

Durumu fark eden sürücü, yol kenarına durdurduğu otobüsteki 21 yolcuyu tahliye etti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Bu sırada otobüsten sıçrayan alevlerin neden olduğu orman yangınına da yangın söndürme ekipleriyle karadan, helikopterle havadan müdahale edildi.

Yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi, küçük bir ormanlık alan zarar gördü.

Yolcular, başka bir otobüsle Datça'ya gitmek üzere yola çıktı.


Kaynak: AA
Etiketler; #otobüs yangın #marmaris #muğla
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