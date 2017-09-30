Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde, yolcu otobüsünün minibüse arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza, dün akşam, İzmir- Ankara Karayolu Derbent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli yönüne giden 56 yaşındaki M.Ö. yönetimindeki Nilüfer Turizm'e ait 16 KN 375 plakalı yolcu otobüsü, önünde giden, Kula İlçesi'nde imam, 42 yaşındaki Orhan Güleç'in yönetimindeki 45 K 6858 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Güleç ile yanındaki Kula'da görevli polis memuru 39 yaşındaki Abdurrahman Çelik yaralandı. Otobüs şoförü M.Ö. ve yolcular ise kazayı yara almadan atlattı. Yolcular, çağrılan başka bir otobüsle yoluna devam etti. Yaralılar ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan Orhan Güleç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



