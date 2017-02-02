Yunan askerleri Kardak açıklarında paraşütle atladı

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Geiorge Papadakis'in talimatıyla, Yunan özel birliğindeki paraşütçüler önceki gün Kardak kayalıklarına yaklaşık iki mil uzaklıktaki Psemiros ile İstanköy (Kos) adaları arasındaki bölgede uçaktan atladı

Yunan 'www.armynow.net' askeri sitesinin haberine göre, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yanında bazı askeri yetkililerle birlikte dün sabah, 21 yıl önce ölen 3 Yunan askerinin anısına Kardak kayalıklarına helikopterden çelenk attı. Aynı saatlerde Türk F-16 uçaklarının Kardak kayalıkları üzerinde uçtuğu Yunan basınında yer aldı.

Türk jetlerinin bölgede alçak uçuş yaptığı iddialarının ardından, Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Geiorge Papadakis'in talimatıyla Yunan özel birliğindeki paraşütçüler, Kardak kayalıklarına yaklaşık iki mil uzaklıktaki Psemiros ile İstanköy (Kos) adaları arasındaki bölgede uçaktan atlayış yaptı.

Yunan intirnet sitesinde Yunan askerlerinin Bodrum'un Turgutreis ve Akyarlar Mahalleleri açıklarındaki Psemiros ile İstanköy Adası arasındaki Kumburnu Mevkisi'ndeki paraşütle atlayış fotoğarflarına da yer verildi.



Kardak ziyaretinde görevli asker 'FETÖ'den gözaltına alındı



Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının geçen pazar gerçekleştirdiği Kardak kayalıkları ziyaretinde görev yapan kurmay yarbay Bilgehan Bülbül, 'FETÖ' operasyonunda gözaltına alındı.

1996 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Ege Denizi'ndeki Kardak kayalıkları, geçen hafta Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ziyaretiyle birlikte yeniden gündeme oturmuştu. Darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat, 'FETÖ'nün 'sivil imamları'nı soruşturdu. Dosya kapsamında ifadesi alınan bir şüpheli, Eskişehir 1. ana jet üssünde görev yapan Yarbay Nail Bülbül'ün kendisine bağlı olduğunu, lojmanındaki evinde de bazen ziyarete gittiğini söyledi.

Şüpheli, Bülbül'ün eşi Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül'ün de 'FETÖ' üyesi olduğunu savundu: 'Yarbay Bilgehan Bülbül bilinenin aksine bir abla ile değil, bir örgüt abisi ile görüşüyordu.'

Şüphelinin, Bülbül'ün bağlı olduğu kişinin ismini verdiği, eşini de fotoğrafından teşhis ettiği öne sürüldü.



15 gözaltı kararı



Dosya kapsamında beşi sivil 10'u asker olmak üzere 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Geçen pazartesi yapılan operasyonda Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül de gözaltına alındı. Bülbül; gözaltına alınmadan bir gün önce, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının, Aksaz Deniz Üssü ile Kardak kayalıkları ziyaretinde görev yapmıştı. Ankara'ya dönünce gözaltına alınan Bülbül, gelecek hafta savcılığa çıkarılacak.



'FETÖ'den gözaltına alınıp bırakılmış



Yarbay Nail Bülbül'ün 'Fırat Kalkanı'nda Eskişehir'den kalkıp El-Bab'ı vuran F-16 savaş uçaklarının koordinasyonunu sağlayan komutanlardan biri olduğu belirtildi. Bülbül'ün darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ancak 'delil yetersizliği' nedeniyle serbest bırakıldığı öne sürüldü.







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