Yunusu 8 kurşunla öldürdüler!

Bodrum'da, 8 kurşunla vurulan yunus, karaya vururken, hayvanı bulan amatör balıkçılar tepkisini dile getirdi

Yunusu 8 kurşunla öldürdüler!
28 Haziran 2018 Perşembe 13:06

Ortakent- Yahşi Mahallesi sahilinde, dün saat 20.00 sıralarında, dalgalarla sürüklenen ölü yunus, kıyıya vurdu. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 120 kilo ağırlığındaki yunusun kafasına ve vücuduna 8 el ateş edildiği görüldü. Sahilde oltayla avlanan amatör balıkçılar, yunusun vurulmasına tepki gösterdi. Yunusun karnında ayrıca derin kesik izlerine de rastlanıldığını belirten Mertel Sertkaya (29), "Sahilde balık avlarken, yunusun karaya yaklaştığını gördük. Arkadaşlarımla denize girerek, yunusu karaya çektik ancak öleli çok olmuş. Bunu yapan, insan olamaz. Bodrum Belediyesi ekiplerine haber verdik" dedi.

İhbarla sahile gelen Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra yunusu alıp, gömmek üzere götürdü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #yunus #yunus ölüm
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