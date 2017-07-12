Yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalıştı

Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'ın İstanköy (Kos)Adası'na geçmeye çalışan Suriyeli 34 yaşındaki Murkabi Lelamai, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

Yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalıştı

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi Ali Hoca Burnu'ndan dün sabah yüzmeye başlayan Suriyeli Murkabi Lelama, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na gitmeye çalıştı. Lelama, sahilden bir mil açıldıktan sonra devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekiplerince fark edildi. Lelama, Sahil Güvenlik botuna alınarak Bodrum'a getirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Lelama, polise teslim edildi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #suriyeli
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