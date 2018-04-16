Zeytin bahçesinde ceset bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir zeytin bahçesinde av tüfeğiyle başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Zeytin bahçesinde ceset bulundu

Köylülerin ihbarı üzerine Bağlıağaç Mahallesi'ndeki zeytin bahçesine giden jandarma ve ilkyardım ekipleri, başından av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen cesedin 25 yaşındaki Ragıh Semet'e ait olduğunu ifade etti.

Cesedin yanında bulunan av tüfeğine el koyan ekipler, Semet'in cesedini, kesin ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere, Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #erkek cesedi
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