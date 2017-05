Zihinsel engelli gencin büyük başarısı

Manisa'da yaşayan zihinsel engelli 23 yaşındaki İbrahim Sargın, Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde down sendromlu, otizmli ve mental bozukluğu olan çocuklar, cimnastikle engellerini aşıyor. Engelliler antrenörü Bertan Karanfil ile birlikte 20 zihinsel engelli çocuk haftanın 3 günü yaptıkları antrenmanlarla hem özgüven hem de Türkiye şampiyonlukları kazanıyor. 22-24 Mayıs arasında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası'na katılan 4 engelli, Türkiye şampiyonluğu ve çeşitli dereceler elde etti.



İBRAHİM BU YIL DA MADALYAYA DOYMADI

KİLO SORUNUNU ÇÖZDÜ

ÖZGÜVENLERİ VE OKUL BAŞARILARI ARTTI

Geçen yıl aynı yarışmada 3 altın madalya kazanan İbrahim Sargın, bu yıl da Türkiye birinciliğini elde etti. Hem fabrikada çalışıp hem de cimnastikle kendini geliştiren İbrahim Sargın'ın, annesi Hatice Sargın, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, engelli oğlunun cimnastiğe başladıktan sonra sosyalleştiğini ve şu anda engelliler için yapılan bir üretim merkezinde haftanın 5 günü çalıştığını söyledi. Çalışmasına rağmen oğlunun cimnastiği bırakmadığını anlatan Hatice Sargın, oğlunun işten çıktıktan sonra haftanın 3 günü cimnastik antrenmanlarına katıldığını belirterek, "Özgüveni arttı. O mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Cimnastiğin çok faydası oluyor" diye konuştu.Engelli İbrahim Sargın ise "Yarışmaya gittik, birinci oldum. Burada çalışmaya devam edeceğim. Yarışmada çok heyecanlandım, çok mutlu oldum" diyerek duygularını anlattı.Antrenör Bertan Karanfil, yarışmaya down sendromlu, otizmli ve mental bozukluğu olan 4 çocukla katıldıklarını dile getirdi. Karanfil, Türkiye birincisi olan İbrahim Sargın'ın yanı sıra 12-15 yaş mental bozukluğu olanlarda Eylül Özkoyuncu'nun Türkiye birincisi, 12-15 yaş down sendromlularda Eren Vural'ın Türkiye üçüncüsü, Eda Atak'ın da Türkiye beşincisi olduğunu söyledi. 6 yaşından itibaren down sendromlu, otizmli ve mental bozukluğu olan çocuklara cimnastik eğitimi verdiklerini söyleyen Karanfil, 20 engelli çocuğun büyük gelişim sağladığını belirterek, "İbrahim cimnastik sporuna 2 yıl önce başladı. 2 senede büyük gelişme kat ettik. Daha da çalışacak. Daha zor aletler ve hareketler için hızla çalışıyor. Sosyal açıdan spor yapan ve yarışmalara katılan çocuklardaki gelişmeyi biz ve veliler fark ediyoruz. Okul ortamında ve arkadaş ortamında uyum dereceleri arttı" diye konuştu.Engellilerde hareketsizlikten kaynaklanan kilo artışının sağlık sorunlarına yol açtığını anlatan Karanfil, cimnastikle bu sorunu da aştıklarına değinerek, "Cimnastik branşların temelidir. Down sendromlu çocukların kilo problemli çok fazla oluyor. Cimnastikle kilo fazlalıklarından kurtuldular ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürüyorlar" dedi.Yarışmada 5'inci olan 14 yaşındaki Eda Atak'ın annesi Gülşen Atak, "2 yıldır cimnastik yapıyor. Bizim özgüven ve kilo problemimiz vardı. Öncelikle onları aştı. Çok büyük bir gelişme oldu. Özgüveni arttı. Okuma yazmaya bile faydası oldu. Okula gitmek istemiyordu şimdi okuluna da severek gidiyor. Sadece birinci olamadı diye çok üzüldü" dedi.Down sendromlu Eren Vural'ın annesi Şükriye Vural ise, "Biz sporun çok büyük faydasını gördük. Down sendromlu oğlum Eren geçen yıl Türkiye birinciliği kazanmıştı. Bu sene de 12-15 yaşta Türkiye üçüncülüğü kazandı. Çocuğumun başarısı beni çok mutlu etti. Hiç beklemiyordum. Bu duyguları yaşattığı için oğluma minnettarım" diye konuştu.